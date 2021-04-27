Искусственный интеллект поможет определить, счастливы ли животные

Нидерландские инженеры из Вагенингенского университета разработали уникальную компьютерную систему, которая позволяет распознавать эмоции животных.

Используя возможности системы, учёные уже попытались выяснить, чувствуют ли себя счастливыми свиньи и коровы, сообщает mir24. tv.

Изначально специалисты планировали разработать систему, которая помогла бы фермерам улучшить условия содержания домашнего скота. Разработка получила название WUR Wolf. В неё загрузили тысячи фотографий коров и свиней, на основании которых искусственный интеллект выдал информацию об их эмоциональном состоянии.

Эксперименты уже доказали эффективность и точность системы. Учёные намерены доработать некоторые детали, чтобы фермеры смогли активно применять её в работе.

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