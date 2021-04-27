Нидерландские инженеры из Вагенингенского университета разработали уникальную компьютерную систему, которая позволяет распознавать эмоции животных.
Используя возможности системы, учёные уже попытались выяснить, чувствуют ли себя счастливыми свиньи и коровы, сообщает mir24. tv.
Изначально специалисты планировали разработать систему, которая помогла бы фермерам улучшить условия содержания домашнего скота. Разработка получила название WUR Wolf. В неё загрузили тысячи фотографий коров и свиней, на основании которых искусственный интеллект выдал информацию об их эмоциональном состоянии.
Эксперименты уже доказали эффективность и точность системы. Учёные намерены доработать некоторые детали, чтобы фермеры смогли активно применять её в работе.
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