В северо-западной части Тихого океана открыли новый вид гигантских осьминогов, сообщает BMC Biology.
Вид получил название Grimpoteuthis imperator. Исследования проводили при помощи МРТ, микро-КТ) и анализа генов из образцов тканей.
Это безопасные методы изучения морских обитателей. Ведь обычно, чтобы изучить новый вид, биологам приходится его вскрывать.
Учёные проанализировали форму раковины, жабр и пищеварительного тракта, нервную систему и органы чувств и обнаружили необычную для осьминогов форму сердца.
Кроме того, у моллюска выявили два крупных головных плавника. Из-за этой особенности этих осьминогов называют "Дамбо", в честь персонажа из диснеевского мультфильма.
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