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В России создали низкокалорийную колбасу

Наука

Часто в колбасных изделиях содержится большое количество жира. Специалисты Волгоградского государственного технического университета разработали рецепт колбасы, которая почти на треть менее калорийная, чем обычная, сообщают "Известия".

В России создали низкокалорийную колбасу

Продукт изготавливается на основе колбасного хлеба "Чайный".

В колбасу входят фарш, молоко и другие специи. Но специалисты решили внести свои коррективы в её состав. Они использовали мясо индейки, а вместо свиного шпика — 5%-ый порошок топинамбура. Это стабилизировало консистенцию фарша за счёт свойства инулина имитировать консистенцию жира.

Благодаря данной концентрации удалось сохранить привычный вкус колбасы. В конечной версии продукта жирность уменьшилась, а вот белков и углеводов стало на треть больше.

Полезен ли новый "деликатес"?

Врач-диетолог Алексей Ковальков сомневается в пользе данного продукта, отмечая, что сейчас во всём мире люди страдают от дефицита белков и жиров животного происхождения. Недополучение жиров приводит к снижению либидо, в организме плохо усваивается железо.

Даже если рецепт новой колбасы не вызывает вопросов, потребитель всё равно точно не знает состав этого продукта.

Что касается снижения калорийности, то это только на первый взгляд дело хорошее. По словам эксперта, намного важнее состав пищи, чем конечная энергетическая ценность.

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Варёная колбаса польза или вред? Как самому приготовить супер полезную колбасу?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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