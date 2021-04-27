Астрономы из Папского католического университета (Чили) в ходе исследования космического пространства обнаружили звёзды второго поколения. Они отличаются от обычных звёзд своим химическим составом.
С помощью спектрометров учёные проанализировали 23 звезды, расположенные в скоплении NGC 6544.
Относящиеся ко второму поколению светила образовались из вещества, в состав которого входят тяжёлые элементы.
Средняя металличность красных гигантов — 1,44, а содержание альфа-элементов — 0,2. Четырнадцать из исследованных звёзд имеют разные химические структуры.
Ранее японские учёные обнаружили в спектрах звёзд редкоземельные элементы.
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