Астрономы из Чили обнаружили в космосе звёзды второго поколения

Астрономы из Папского католического университета (Чили) в ходе исследования космического пространства обнаружили звёзды второго поколения. Они отличаются от обычных звёзд своим химическим составом.

С помощью спектрометров учёные проанализировали 23 звезды, расположенные в скоплении NGC 6544.

Относящиеся ко второму поколению светила образовались из вещества, в состав которого входят тяжёлые элементы.

Средняя металличность красных гигантов — 1,44, а содержание альфа-элементов — 0,2. Четырнадцать из исследованных звёзд имеют разные химические структуры.

Ранее японские учёные обнаружили в спектрах звёзд редкоземельные элементы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.