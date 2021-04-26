Нейробиологи утверждают, что мозг "вращает" воспоминания

Воспринимая новую информацию, человеческий мозг обращается к памяти о прошлом опыте, "разворачивая" нейронные паттерны воспоминаний, чтобы отличать их от актуальных переживаний, утверждают нейробиологи из Принстонского университета (США).

Научная работа опубликована в издании Nature Neuroscience.

Учёные провели опыты со слуховой памятью мышей. Животным нужно было запомнить последовательность из четырёх аккордов, а ИИ затем выявлял клетки, которые реагировали на то или иное сочетание звуков.

"Когда мыши запоминали звуки, которые каждый раз звучали в одинаковой последовательности, связанные с ними паттерны нейронной активности располагались всё ближе друг к другу. Но как воспоминания отделяются от актуальных событий? Почему новые звуки не разрушают уже сформированные представления? Оказалось, что всё дело во вращении нейронов, которое происходит в ортогональной проекции", — пояснили учёные.

По словам специалистов, это то же самое, что писать на бумаге, а затем повернуть лист на 90 градусов и продолжать писать перпендикулярно.

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