Британский космолог и астрофизик Стивен Уильям Хокинг, скончавшийся в 2018 году, предсказывал несколько сценариев гибели Вселенной. Так, он считал, что человечество может погибнуть по вине инопланетян, искусственного интеллекта, смертельно опасного вируса или в результате ядерной войны.

Данные версии гибели Земли в интервью "Правде.Ру" прокомментировал русский и советский писатель-фантаст, драматург, журналист Владимир Степанович Губарев.

"Я могу сказать совершенно точно, что Земля погибнет ровно через 5 миллиардов лет.

Но человек — очень хитрое существо, поэтому он что-нибудь да придумает.

Создать искусственный интеллект — это просто, а вот если соединить искусственный интеллект со своим интеллектом, то получится суперинтеллект. Что это такое? Это позволит нам смотаться через чёрные дыры в другие галактики и остаться жить.

Апокалипсис отменяется

Человечество невозможно уничтожить.

Что касается разного рода предсказаний, то это всё ерунда. Эпидемии вирусов были всегда, ядерная война не сможет полностью уничтожить жизнь на Земле.

Сейчас самое главное выяснить, как произошла жизнь. Величайшее достижение человеческой космонавтики за минувшие 60 лет, которые мы сейчас отмечаем, после полёта Юрия Гагарина, это то, что мы не нашли жизнь в Солнечной системе. Но я глубоко убеждён, что жизнь была на Марсе, потом она перешла на Землю, следующий этап — она перейдёт на Венеру.

Конец человеческой цивилизации наступит, когда мы перейдем на Венеру. Поэтому нам нужно сейчас сконцентрироваться на том, чтобы создать такие системы, чтобы мы могли летать между звёздами, покорять время и пространство. Это всё реально.

Нужно быть оптимистами

В отличие от западных, российские учёные все были оптимистами. Раз они были оптимистами, значит, они приближали будущее. В этом и заключается величие учёного, когда он смотрит с оптимизмом в будущее, а не так мрачно, как некоторые западные эксперты", — пояснил собеседник "Правды.Ру".