Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Работодатели высказались против продления майских праздников
"Вишеградская четвёрка" собирается на срочную встречу
В отношении актёра Александра Паля возбудили уголовное дело
Ни диалога, ни доверия: экс-президент Молдавии о кризисе в стране
Дизайнер уточнил, какой взгляд на моду свойственен Путину
Медведев уступил Надалю вторую строчку рейтинга ATP
Володин рассказал о парламентаризме и "гене демократии"
Радость для Москвы: глава МВД Чехии оценил слова президента о Врбетице
Израиль закрыл зону для рыболовства из-за обстрелов ракетами

Обнаружен отпечаток пальца гончара, жившего 5 тыс. лет назад

Наука

Археологи обнаружили в Шотландии отпечаток пальца. Возраст находки составляет пять тысяч лет. Отпечаток сделан на черепке древней посуды из глины. Вероятно, он принадлежал гончару.

Для того, чтобы убедиться в ценности находки, учёные использовали специальную технологию. Она позволяет фиксировать цвет и форму объекта, чтобы выявить информацию, которую нельзя определить с помощью традиционных методов исследования.

На основе полученных данных специалисты создали компьютерную модель объекта, которую исследователи могут детально рассмотреть. Учёные считают, что на основании отпечатка им удастся установить пол и возраст гончара.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Шотландии обнаружили отпечаток доисторической одежды.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Учёные обнаружили следы выжившей древней цивилизации
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Ермак: звать Путина в Киев считаю некорректным
Эндокринолог раскрыла формулу стройности
Работодатели высказались против продления майских праздников
Владимир Рогов: на Украине можно заказать даже санкции на конкурента
"Вишеградская четвёрка" собирается на срочную встречу
Обнаружен отпечаток пальца гончара, жившего 5 тыс. лет назад
В отношении актёра Александра Паля возбудили уголовное дело
Ни диалога, ни доверия: экс-президент Молдавии о кризисе в стране
Дизайнер уточнил, какой взгляд на моду свойственен Путину
Медведев уступил Надалю вторую строчку рейтинга ATP
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала возлюбленного

Эксперт "Модного приговора" разместила в Instagram совместное фото с бойфрендом в честь его дня рождения.

Эвелина Хромченко показала возлюбленного
Садальский рассказал анекдот, услышав интимное признание Прокловой
Российский шоу-бизнес
Садальский рассказал анекдот, услышав интимное признание Прокловой
Российский шоу-бизнес
Разин задумался о скоротечности жизни, глядя на Агузарову
Российский шоу-бизнес
"Хочу в Россию-Матушку!": Панина сфотографировали с протянутой рукой
Соломон Соловьев Знак зодиака 26 апреля: знаменитые Овны Соломон Соловьев Ларри Романофф "Родителей" у COVID пятеро. И только в США "живут" все Ларри Романофф Василий Амирджанов Оппозиция отметила послание президента акциями протеста Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой поместили в клинику из-за приступа и травм
Российский шоу-бизнес
Наталья Медведева пожаловалась, что режиссёр не отдаёт её стринги
Соседов прокомментировал новость об обнищании Сергея Зверева
Российский шоу-бизнес
Соседов прокомментировал новость об обнищании Сергея Зверева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников