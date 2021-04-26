Обнаружен отпечаток пальца гончара, жившего 5 тыс. лет назад

Археологи обнаружили в Шотландии отпечаток пальца. Возраст находки составляет пять тысяч лет. Отпечаток сделан на черепке древней посуды из глины. Вероятно, он принадлежал гончару.

Для того, чтобы убедиться в ценности находки, учёные использовали специальную технологию. Она позволяет фиксировать цвет и форму объекта, чтобы выявить информацию, которую нельзя определить с помощью традиционных методов исследования.

На основе полученных данных специалисты создали компьютерную модель объекта, которую исследователи могут детально рассмотреть. Учёные считают, что на основании отпечатка им удастся установить пол и возраст гончара.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Шотландии обнаружили отпечаток доисторической одежды.

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