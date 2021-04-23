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Сегодня будет выбрано имя для первого китайского марсохода

Наука

Сегодня, в День китайской космонавтики, будет оглашено название первого китайского марсохода, ставшего предметом особой гордости индустрии Поднебесной.

В июле 2020 года в космос запустили зонд "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и собственно марсохода. Он вышел на парковочную орбиту Марса после выполнения орбитального маневра 24 февраля, кампания по сбору вариантов названий стартовала тогда же.

В настоящее время уже объявлено три возможных варианта названий, среди которых лидирует "Чжужун" — имя бога огня в древнекитайской мифологии. Ожидается, что приземление на Марс и исследование его поверхности начнется в мае-июне.

А буквально вчера марсоход NASA получил кислород из марсианской атмосферы.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Владимир Губарев
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