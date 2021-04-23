Специалисты Института ядерной физики СО РАН работают над созданием машины времени. Изобретение предназначено для археологов. С помощью данного устройства они смогут точно датировать артефакты.
Учёные уже пользуются таким детектором. Но его необходимо модернизировать.
Девайс определяет количество атомов радиоактивного углерода. Но у него есть некоторое ограничения. Так, если найденный артефакт старше 50 тыс. лет, то прибор не сможет его датировать.
Кроме того, новое изобретение можно использовать в работе с
изотопами бериллия, бора, алюминия, йода и кремния.
Это позволит учёным исследовать земную кору и образцы почвы вокруг озера Байкал.
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