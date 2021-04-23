Институт ядерной физики создаст первую в России "машину времени"

Специалисты Института ядерной физики СО РАН работают над созданием машины времени. Изобретение предназначено для археологов. С помощью данного устройства они смогут точно датировать артефакты.

Учёные уже пользуются таким детектором. Но его необходимо модернизировать.

Принцип работы

Девайс определяет количество атомов радиоактивного углерода. Но у него есть некоторое ограничения. Так, если найденный артефакт старше 50 тыс. лет, то прибор не сможет его датировать.

Кроме того, новое изобретение можно использовать в работе с

изотопами бериллия, бора, алюминия, йода и кремния.

Это позволит учёным исследовать земную кору и образцы почвы вокруг озера Байкал.

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