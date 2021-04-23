На Филиппинах обнаружили новый вид гигантских крыс

В пещерах на Филиппинах обнаружили окаменелые останки вымерших крыс. В результате проведённого анализа учёные выяснили, что эти животные жили 70 тыс. лет назад. По размерам они были в два раза больше современных белок.

Вполне возможно, что эти зверьки были частью рациона Homo luzonensis, одного из видов гоминин.

Исследование опубликована в научном журнале Journal of Mammalogy.

Источником питания гигантских крыс были растения. Животные селились на деревьях. Эти грызуны смогли адаптироваться к климатическим изменениям — от ледникового периода до влажных тропиков, отметил Филип Пайпер, специалист Австралийского национального университета.

Учёные пока не могут объяснить, почему вымерли эти животные. По одной из версий, решающую роль в их исчезновении могли сыграть люди.

Дело в том, что период исчезновения этих зверьков совпадает со временем, когда на Филиппинах появились прародители современного человека. Люди привели с собой различных животных, которые изменили среду обитания гигантских крыс.

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