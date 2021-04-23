В Университете Женевы раскрыли реакцию человека на зрительный контакт

Учёные из Женевского университета раскрыли реакцию человека на зрительный контакт. Также они описали влияние зрительного контакта на эмоциональное состояние собеседника.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 22 добровольца. Они просматривали видео, в которых им показывали 300 человек. Все они двигали глазами. Затем участникам эксперимента предложили оценить время, которое они провели за зрительным контактом.

Оказалось, когда между двумя людьми устанавливается зрительный контакт, им начинало казаться, что время идёт медленнее. Учёные пока не могут объяснить, с чем связано такое восприятие.

Также зрительный контакт вызывает у собеседника эмоциональную реакцию и заставляет обратить на себя внимание. Опыт повторили на животных, но результаты были уже другими.

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