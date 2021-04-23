Инженеры создали робота, который разговаривает с самим собой

Учёные провели исследование, которое показало важность речи для устройств. С её помощью им проще принимать решения и оценивать ситуации.

Для того, чтобы понять, как речь влияет на робота, инженеры создали устройство по имени Пеппер. Он может разговаривать с самим собой. Об изобретении сообщает anonsens. ru.

Такие разговоры способствуют улучшению навыков общения Пеппера.

Специалисты провели эксперимент, участники которого должны были вместе с роботом накрыть стол в соответствии с правилами этикета. Это помогло учёным понять, как навыки общения Пеппера влияют на то, как он взаимодействует с окружающими.

Оказалось, что робот, который разговаривает с самим собой, может выполнять с людьми общие задачи и находить выход из трудных ситуаций.

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