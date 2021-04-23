Кофе улучшает память человека

Учёные из Португалии и Дании сравнили работы нейронных связей у людей, которые пьют кофе, и людей, которые вообще не употребляют этот напиток. Специалисты пришли к выводу, что кофе положительно влияет на память.

Научное исследование опубликовано в издании Molecular Psychiatry.

Участникам исследования делали функциональную МРТ в состоянии покоя. Оказалось, что у добровольцы из первой группы лучше концентрируются и лучше запоминают информацию.

Когда участники второй группы выпили чашку кофе, то у них тоже улучшились когнитивные способности. Таким образом, кофе благотворно влияет на работу мозга, но это лишь временный эффект.

Учёные отметили, что злоупотреблять эти напитком тоже не стоит. Чрезмерное употребление кофе повышает тревожность у мужчин, оказывает влияние на эмоциональность, бдительность и готовность к действию.

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