В новой ракете "Амур" будут применены технологии 3D-печати

В новой разрабатываемой в России ракете-носителе "Амур" будут применяться 3D-печать и композитные материалы, а также бионический дизайн.

Как сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко, это существенно облегчит конструкцию ракеты без снижения прочности. Роскосмос готовит, по его словам, нечто с амбициозными характеристиками, чтобы ракета была "актуальна" в 2026-27 годы.

"Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 тонны у ракет серии "Союз-2". Запускать эту ракету намерены с космодрома "Восточный".

В марте сообщалось, что впервые за полвека ракета "Союз" поменяла дизайн.

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