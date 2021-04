Люди влияют на природу уже 12 тысяч лет

Сельскохозяйственная деятельность людей влияет на экологию Земли уже в течение 12 тыс. лет, утверждают из Мэрилендского университета в Балтиморе. Исследование опубликовано в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учёные создали интерактивные карты, которые показывают, как с течением времени процесс освоения земель. Исследование показало, что большинство территорий, считавшихся нетронутыми, на самом деле давно использовались людьми.

По словам специалистов, главной проблемой является не освоение земель, а их использование.

Учёные считают, что для сохранения и восстановления биоразнообразия необходимо оказывать поддержку коренным народам, которые методы щадящего традиционного земледелия.

"Глобальный кризис заключается в том, как традиционно используемые земли изменились в результате интенсивного человеческого развития. Мы должны изменить курс, если мы хотим сохранить человечество в течение следующих 12 тысяч лет", — утверждают специалисты.

