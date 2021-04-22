Палеонтологи: тираннозавры жили стаями

Палеонтологи из США провели исследование, чтобы узнать об особенностях жизни тираннозавров, обитавших на Земле 74 млн лет назад.

Они подвергли анализу найденные несколько лет назад останки этих ящеров. Внимание исследователей привлекли окаменелости пяти животных Teratophoneus из рода плотоядных динозавров-теропод (подсемейство тираннозаврин).

Все они стали жертвами наводнения.

Учёные доказали, что тираннозавры были стайными животными и охотились группами, как, например, волки.

Версия, что гигантские хищники охотились стаями, существовала ещё 20 лет назад: к такому выводу специалисты пришли тогда на основе раскопок братской могилы тираннозавров в Канаде. Но позднее эта версия была опровергнута. Теперь учёным удалось найти доказательства своей гипотезы.

Они намерены продолжить анализ микроэлементов и изотопный анализ костей тираннозавров, чтобы получить ещё больше данных о социальном поведении этих ящеров, сообщает The Guardian.

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