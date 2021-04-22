В Китае создали чип для связи мозга с компьютером

Китайские инженеры из Университета Фудань изобрели первый беспроводной чип для активации уникального интерфейса мозга-компьютера, сообщает портал YiCai.

Устройство позволит передавать сигналы нервных клеток электронной системе для осуществления оперативного управления.

Работу чипа планируют протестировать на животных.

Вес чипа составляет всего три грамма. Это позволяет внедрить его мышам и даже мышатам, пояснил руководитель исследования Йе Давэй.

Для работы данного устройства необходимо будет всего 3 мВт энергии. Одного заряда хватает для обеспечения работы в течение 12-24 часов. Девайс способен осуществлять круглосуточную запись всех нейронных сигналов.

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