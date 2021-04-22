Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Инфляция "съела" треть "свободных денег" россиян
Семенович упустила квартиру в Турции из-за закрытия границ
Шашлык за год подорожал на 25%
Работа по сменам негативно влияет на здоровье
УЕФА обещает дополнительные санкции для 12 клубов Суперлиги
Спрогнозирован диапазон рубля на ближайший месяц
Шнуров рассказал о напряжённых отношениях с Собчак
Захарова: с чешским послом в МИД проведут "конкретный разговор"
Обвинившая юмориста Морозова студентка угрожает артисту

В Китае создали чип для связи мозга с компьютером

Наука » Технологии

Китайские инженеры из Университета Фудань изобрели первый беспроводной чип для активации уникального интерфейса мозга-компьютера, сообщает портал YiCai.

Устройство позволит передавать сигналы нервных клеток электронной системе для осуществления оперативного управления.

Работу чипа планируют протестировать на животных.

Вес чипа составляет всего три грамма. Это позволяет внедрить его мышам и даже мышатам, пояснил руководитель исследования Йе Давэй.

Для работы данного устройства необходимо будет всего 3 мВт энергии. Одного заряда хватает для обеспечения работы в течение 12-24 часов. Девайс способен осуществлять круглосуточную запись всех нейронных сигналов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Илон Маск презентовал чипы для чтения мыслей
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Работа по сменам негативно влияет на здоровье
Спрогнозирован диапазон рубля на ближайший месяц
Шнуров рассказал о напряжённых отношениях с Собчак
Захарова: с чешским послом в МИД проведут "конкретный разговор"
Обвинившая юмориста Морозова студентка угрожает артисту
Стал известен первый участник плей-офф НХЛ
В Госдуме обсудят вопрос "автоматических" пенсий
Максакова просит полицию спасти её от мужа
ЦСКА и "Зенит" с побед начали четвертьфинальные серии Евролиги
Довели: в ЕС готовы разбираться с AstraZeneca в суде
Популярное
Новости Украины
Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому

Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.

Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому
Белоруссия на пороге исторических событий
Точка зрения
Белоруссия на пороге исторических событий
Мир. Новости мира
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: какие выводы можно сделать
Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия включилась в гонку за новый космический порядок Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: что известно
Слово президента: что Путин сказал Федеральному Собранию
Политика. Новости и аналитика
Слово президента: что Путин сказал Федеральному Собранию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников