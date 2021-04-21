В Ирландии засекретили найденную гробницу бронзового века

Ирландский фермер во время сезонных работ в поле обнаружил древнюю гробницу. Находка уникальна тем, что она сохранилась до нашего времени нетронутой. Учёные объясняют это тем, что там скрыта какая-то ценная информация о древних погребальных ритуалах, сообщает RTE.

Осмотр гробницы показал, что из первой камеры, есть проход во вторую, которая изначально показалась погребальной. Эта часть сооружения скрыта глубоко под землёй, и для её исследования предстоит проделать ещё очень много работы.

Специалисты утверждают, что гробница была создана в бронзовом веке, но радиоуглеродный анализ позволит определить более точный возраст находки.

Власти засекретили местоположение гробницы, чтобы не допустить разграблений.

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