Рогозин: российскую орбитальную станцию смогут посетить туристы

Туристы и иностранные астронавты смогут прилетать на российскую орбитальную станцию, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

При этом он отметил, что сама станция должна быть национальной.

"Она должна быть связана с дизайном, архитектурой, замыслом наших инженеров, не должно быть каких-то рамок, ограничений, которые всегда возникают при международном сотрудничестве. Мы не хотим, чтобы кто-то нас сдерживал, мы хотим полную свободу рук для развития нашего пилотируемого космоса", — заявил Рогозин.

Предполагается, что первом этапе станция будет состоять из четырёх модулей, в перспективе их число будет увеличено до шести.

Станция будет оснащена платформой обслуживания космических аппаратов.

Экипаж станции будут составлять 2-4 человека. Число внешних рабочих мест будет достигать 48. По словам Рогозина, российская космическая станция будет выведена на орбиту к 2030 году.

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