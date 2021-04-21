Палеонтологи из Нидерландов воссоздали походку тираннозавра

Палеонтологи из Университета Врие в Амстердаме (Нидерланды)

Нидерландов разработали трёхмерную реконструкцию хвоста экземпляра тираннозавра.

Главным героем исследования стала Трикс — 13-метровая самка тираннозавра весом шесть тонн. Трикс жила на Земле 66 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки.

У передвигавшихся на двух ногах динозавров были хвосты, которые при каждом шаге раскачивались вверх и вниз. Вес хвоста составлял почти 1000 килограммов. Он был "подвешен" к телу ящера с помощью мощных связок между хвостовыми позвонками.

Учёные оценили ритм движений хвоста в сочетании с длиной шага и воссоздали походку древнего ящера.

Оказалось, что тираннозавр передвигался намного медленнее, чем считалось ранее, — со скоростью 4,6 км/час. Примерно с такой же скоростью передвигается современный человек.

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