Климатолог: "Мы находимся в стадии вхождения в малый ледниковый период"

Главный научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский заявил, что из-за глобального потепления Земля вернётся к тем показателям, которые были 35 миллионов лет назад.

Данное заявление в интервью URA.RU опроверг профессор кафедры метеорологических прогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета Сергей Смышляев. Он утверждает, что Земле не грозит глобальное потепление. В настоящее время наша планета находится на этапе начала ледникового периода, отметил он.

"Есть много циклов, с периодами в миллионы или сотни тысяч лет. Все говорят о глобальном потеплении, а если говорить о длительных циклах, мы находимся в стадии вхождения в малый ледниковый период", — пояснил он.

Однако похолодания на Земле не будет, так как Земле огромное количество промышленных предприятий, что усиливает парниковый эффект, отметил климатолог Константин Грибанов.

"Согласно этим циклам, если бы нас на Земле не было, промышленно-развитых, мы бы начинали двигаться в начальный этап глобального похолодания. Но люди подправили эту ситуацию тем, что усилили парниковый эффект, который не даст этому произойти. Поэтому происходит такое разногласие", — пояснил он.

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