Две маски обеспечивают двойную защиту от COVID-19

Использование двух защитных масок повышает эффективность фильтрации воздуха, который может содержать частицы коронавируса. Маски не пропускают их в полость рта и в нос, поэтому вирус не может проникнуть в дыхательные пути и спровоцировать развитие инфекции, утверждают учёные из Университета Северной Каролины.

Специалисты провели эксперимент, который показал, что усиленная фильтрация создаётся благодаря плотно прилегающей ткани. Две маски плотно закрывают отверстия между тканью и кожей лица.

Но учёные не говорят о том, насколько комфортно чувствует себя человек в таких условиях. Возможно, что в двух защитных средствах ему будет тяжелее дышать при ходьбе или при физической нагрузке.

Эксперты ВОЗ отмечают, что спортом нужно заниматься без масок.

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