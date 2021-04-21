В Израиле нашли осколок кувшина с древнейшим алфавитом

Археологи обнаружили в Израиле фрагмент кувшина длиной не более четырёх сантиметров со странными надписями, сообщает hotgeo. ru.

Данная находка поможет учёным понять, как развивалась письменность в бронзовом веке. Возможно, артефакт попал сюда из Египта. Он датируется 1450 годом до нашей эры.

Многие символы похожи на египетские иероглифы. Начертанные на кувшине слова указывают на то, что в сосуде содержится нектар или мёд. Написано и имя владельца предмета.

Учёные предполагают, что сосуд был изготовлен на Кипре, а оттуда перевезён в Израиль. Теперь археологи намерены продолжить раскопки, чтобы найти другие осколки и лучше изучить письменность.

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