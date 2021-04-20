Во Франции обнаружили захоронение пары возрастом 11 тыс. лет

Археологи обнаружили на юго-западе Франции парное погребение двух человек. Возраст находки составляет 11 тысяч лет.

Пара была захоронена в овальной яме, глубиной не более одного метра.

Учёные предполагают, что людей захоронили в положении сидя, что характерно для того периода развития культуры.

Также в яме нашли остатки охры и кремня. Это может быть доказательством проведения древнего погребального ритуала.

Специалисты выясняют, была ли пара погребена прямо в землю, или их тела сначала поместили в какой-либо короб или укутали шкурой, которые просто не сохранились до нашего времени.

Затем специалистам предстоит определить пол, возраст людей и причины их гибели.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во Франции обнаружили 1500-летний свинцовый саркофаг.