В Японии предложили лечить шизофрению простой пищевой добавкой

Японским учёным из Токийского университета удалось найти лекарство от шизофрении, сообщает Cell Reports.

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что использующийся в качестве гепатопротекторного и метаболического средства бетаин защищает построение клеточного скелета нейронов у грызунов с генетической мутацией, провоцирующей развитие шизофрении.

Повышенная концентрация бетаина нормализовала поведение животных.

"Мы знаем, что количество бетаина уменьшается в мозге пациентов с шизофренией, поэтому это исследование убедительно свидетельствует о том, что бетаин может быть терапевтическим средством, по крайней мере, при некоторых видах шизофрении", — пояснил руководитель исследования Нобутака Хирокава.

Учёные намерены исследовать потенциал добавок бетаина в лечении шизофрении. Препарат признан безопасным для употребления в пищу.

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