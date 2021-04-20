Раскрыта тайна крупнейшего вымирания зверей в истории Земли

Одним из пяти и самым крупным массовым вымиранием в истории Земли считается Пермское. Оно произошло 252 млн лет. Это событие полностью изменило живой мир нашей планеты и открыло дорогу динозаврам.

Среди учёных до сих пор идут споры о том, что стало причиной этого вымирания, и почему одни виды исчезли, а другие смогли выжить.

В результате проведённого исследования специалисты обнаружили, что в морской среде процесс вымирания шёл быстрее, чем на суше. Жизнь в океане исчезла за 100 тыс. лет, а на земле — за один миллион лет.

Если историю жизни на Земле сжать в один год, то получится, что морское вымирание длилось 14 минут, а наземное — 2 часа 20 минут.

Причины такого расхождения пока не очень понятны. По одной из версий, это могло быть связано с тем, что океаны активно поглощают углекислый газ и повышают температуру воды. Всё это приводит к нарушениям экосистемы. Возможно, что-то подобное произошло и тогда.

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