Почему людям не нравится их голос в записи?

Большинство людей не узнают свой голос в записи и даже считают, что он звучит неприятно. Оказывается, всё дело в физиологических особенностях.

Во-первых, звуковые волны, порождаемые речью, отражаются от внешних объектов и воспринимаются ушами, как и остальные звуки.

Во-вторых, звуковые колебания от голосовых связок передаются непосредственно внутри черепа и достигают ушей изнутри. Поэтому другие люди слышат наш голос иначе, чем мы сами.

Таким образом, наш голос в записи больше похож на ту версию, которую слышат другие люди. Почему именно "похож"? Дело в том, что звукозаписывающие устройства обычно не являются совершенными, и могут вносить в запись голоса некоторые искажения.

Некоторые людям даже не нравится их голос, так как они привыкли слышать его иначе. Есть даже такой термин — голосовая конфронтация. Свой собственный голос иногда не нравится даже обладателям прекрасного голоса, поэтому не нужно сильно переживать из-за этой особенности психики человека.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.