Распространение тарантулов произошло в меловом периоде

Тарантулы — гигантские мохнатые пауки, которые способны внушить страх многим людям. Они известны своими крупными размерами, ярким окрасом и рядом физических особенностей.

Самки и их детёныши редко покидают норы. Только партнёры блуждают по планете в поисках пары. Но, несмотря на это, тарантулы расселились на территории шести континентов.

Учёные под руководством Сирши Фоули из Университета Карнеги-Меллона решили выяснить, как это им удалось.

Специалисты изучили биогеографические закономерности тарантулов, моделируя, как генеалогическое древо этих пауков могло развиться в течение 120 млн лет эволюции.

Полученная родословная помогла специалистам понять, что тарантулы распространились по миру благодаря континентальному дрейфу.

Учёные обнаружили доказательства двух отдельных расселений древних тарантулов из Индии в Азию, когда 55-35 млн лет назад Индийский субконтинент столкнулся с Азией.

Немаловажную роль в географическом распространении тарантулов сыграли и их собственные эволюционные возможности, сообщает PeerJ.

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