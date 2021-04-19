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Акулу-Годзиллу возрастом 300 млн лет признали отдельным видом

Наука

В ходе раскопок в штате Нью-Мексико археолог из США Джон-Пол Ходнетт обнаружил скелет вымершей рыбы с зубами, напоминающими шипы монстра из комиксов.

Акулу-Годзиллу возрастом 300 млн лет признали отдельным видом

По оценкам специалистов, возраст находки составляет 300 млн лет.

Уникальное строение зубов позволило учёным отнести акулу-Годзиллу к отдельному виду. По сравнению с зубами родственных хищных рыб её зубы оказались более мощными.

"Они отлично подходят для захвата и дробления добычи, а не для того, чтобы ее колоть", — пояснил учёный.

Обнаруженный скелет принадлежит представителю последнего звена в эволюционной цепи ктенакантообразных. Они отделилась от современных акул и скатов около 390 миллионов лет назад. Спустя 60 миллионов лет эти рыбы вымерли.

Монстр, длина тела которого составляла порядка двух метров, получил название Dracopristis hoffmanorum, или акула-дракон Хоффмана, в честь семьи, которой принадлежала земля, где была сделана находка.

 

 

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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