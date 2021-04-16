Илон Маск выиграл контракт NASA на полет астронавтов к Луне

Контракт НАСА на обеспечение доставки астронавтов на Луну выиграла компания SpaceX, которую возглавляет Илон Маск.

У этой организации уже есть действующий и реализуемый контракт на пилотируемые полеты на МКС посредством новейшего космического судна Crew Dragon. В настоящее время SpaceX уже строит корабль под названием Starship, чтобы летать на нем именно за пределы орбиты Земли.

Администрация еще президента США Дональда Трампа поставила перед НАСА задачу возвращения человека на Луну в 2024 году. Лунная программа получила название "Артемида", Джо Байден поддержал ее. Свои идеи по поводу высадки человека на Луну, создания лунной базы уже высказывала Россия. Не стоит забывать и о достижениях Китая…

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