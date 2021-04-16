Стирка и уборка стимулируют работу мозга пожилых людей

Людям пожилого возраста полезно заниматься домашними делами. Это положительно отражается на работе их головного мозга. К такому выводу в результате исследования пришли специалисты гериатрического центра Baycrest Health Sciences. Научная работа опубликована в издании BMC Geriatrics.

В эксперименте приняли участие 66 человек преклонных лет. Все они активно выполняли работу по дому — стирали, готовили, убирались, а также ходили по магазинам. В результате было доказано, что существуют взаимосвязь между объёмом мозга и когнитивными способностями у пожилых людей.

Эксперимент показал, что у пожилых людей, которые тратили больше времени на домашние хлопоты, был больший объём мозга, независимо от их уровня образования и занятий интеллектуальной деятельностью.

Специалисты объясняют это повышенной двигательной активностью в процессе занятий домашними делами. Кроме того, планирование дня и распределение времени на домашние хлопоты способствует образованию новых нейронных связей в головном мозге. Люди, занятые работой по дому, не могут вести малоподвижный образ жизни, который быстрее всего приводит к деградации мозговой активности в пожилом возрасте.

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