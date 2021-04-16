Генетики выяснили происхождение жителей Океании

Международная группа учёных провела исследование, которое показало, что люди заселили Ближнюю Океанию около 40-45 тысяч лет назад. Потом наступило затишье. Экспансия возобновилась около пяти тысяч лет назад. Люди стали расселяться на территории Микронезии, Полинезии, Новой Каледонии, Филиппин и Индонезии. Научная работа опубликована в здании Nature.

С острова Тайвань началась вторая волна расселения. Она шла очень медленно. Около пяти тысяч лет назад люди покинули остров.

Расшифровка генома

В геномах всех жителей южной части Тихого океана генетики обнаружили около 2,5% генов неандертальцев и до 3% генов денисовцев. Это доказывает, что Homo Sapiens скрещивались с представителями других архаичных людей.

Кроме того, выяснилось, что у народов Океании есть гены денисовцев, что говорит о разнообразии этой группы.

Эксперты считают, что полученные в результате исследования данные помогут раскрыть причины генетических заболеваний местных жителей и больше узнать о происхождении человека.

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