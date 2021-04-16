В Египте обнаружили тысячелетние изумрудные рудники

В ходе исследования римско-византийского поселения Монс Смарагд (Египет) археологи обнаружили изумрудные рудники времён Древнего Рима, сообщает Eurekalert. Это говорит о том, что разработки изумрудных месторождений велись уже в эпоху Античности.

Ещё в трудах Плиния Старшего и Клавдия Птолемея это поселение упоминается как место разработки изумрудных копей. Со временем древние рудники были забыты. Только в XIX веке они снова были открыты французским минералогом Фредериком Кайо. Однако учёные возобновили исследование рудников только в 90-е гг.

Археологи раскопали три древних сооружения. В одном из них располагался храм, построенный между I и V веками нашей эры. На его территории специалисты нашли 19 монет этого периода и предметы ритуального значения.

Исследователи изучили сохранившиеся на руинах здания и пришли к выводу, что римский храм был построен на месте более древнего египетского святилища.





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