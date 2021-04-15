В Индии обнаружили муравьёв, способных менять размер мозга

Колонии прыгающих муравьев, обитающих в Индии, могут существовать вечно в отличие от своих собратьев, которые погибают в случае смерти матки.

Место королевы может занять любой рабочий муравей. Но для этого он должен мутировать — уменьшить размер своего мозга и увеличить размер яичников, сообщает издание Royal Society Publishing.

Став новой маткой, муравей начинает нести яйца, что позволяет продлить жизнь колонии. Мутировавшая из рабочего муравья королева живёт дольше — до пяти лет.

Учёные выяснили, что возможна и обратная мутация — матка может снова превратиться в рабочего муравья.

Специалисты провели эксперимент и поместили мутировавших королев в ограниченное пространство. Спустя два дня, в связи с отсутствием самцов, она стали нести яйца. Через несколько недель новоиспечённые матки снова увеличили мозг и уменьшили размер яичников.

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