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В Кении нашли кости Homo Erectus возрастом почти два миллиона лет

Наука

Первые люди появились на территории Восточной Африки. Недавно учёные нашли здесь останки черепа предков современного человека, сообщает Nature Communications.

В Кении нашли кости Homo Erectus возрастом почти два миллиона лет

Пока специалисты не могут сказать, принадлежит ли эти окаменелости одному и тому же человеку или нет. Для того, чтобы точно установить это, потребуется провести несколько исследований.

По словам историков, наши предки появились в Африке около двух миллионов лет назад.

Homo erectus, по словам учёных, является не только предком современных людей, но и неандертальцев, денисовцев и хоббитов из Индонезии.

Древнейшие кости Homo erectus возрастом от 1,8 миллиона лет обнаружили рядом с озером Туркана и в других районах Кении.

Данное открытие позволит пересмотреть процесс эволюции наших предков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные обнаружили доказательства скрещивания неандертальцев с Homo sapiens.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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