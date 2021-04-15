Первые люди появились на территории Восточной Африки. Недавно учёные нашли здесь останки черепа предков современного человека, сообщает Nature Communications.
Пока специалисты не могут сказать, принадлежит ли эти окаменелости одному и тому же человеку или нет. Для того, чтобы точно установить это, потребуется провести несколько исследований.
По словам историков, наши предки появились в Африке около двух миллионов лет назад.
Homo erectus, по словам учёных, является не только предком современных людей, но и неандертальцев, денисовцев и хоббитов из Индонезии.
Древнейшие кости Homo erectus возрастом от 1,8 миллиона лет обнаружили рядом с озером Туркана и в других районах Кении.
Данное открытие позволит пересмотреть процесс эволюции наших предков.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные обнаружили доказательства скрещивания неандертальцев с Homo sapiens.
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