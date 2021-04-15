В Кении нашли кости Homo Erectus возрастом почти два миллиона лет

Первые люди появились на территории Восточной Африки. Недавно учёные нашли здесь останки черепа предков современного человека, сообщает Nature Communications.

Пока специалисты не могут сказать, принадлежит ли эти окаменелости одному и тому же человеку или нет. Для того, чтобы точно установить это, потребуется провести несколько исследований.

По словам историков, наши предки появились в Африке около двух миллионов лет назад.

Homo erectus, по словам учёных, является не только предком современных людей, но и неандертальцев, денисовцев и хоббитов из Индонезии.

Древнейшие кости Homo erectus возрастом от 1,8 миллиона лет обнаружили рядом с озером Туркана и в других районах Кении.

Данное открытие позволит пересмотреть процесс эволюции наших предков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные обнаружили доказательства скрещивания неандертальцев с Homo sapiens.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.