Храп приводит к нарушениям в развитии мозга у детей

Храп может негативно отразиться на развитии головного мозга ребёнка и формировании модели его поведения. К такому выводу пришли учёные из США.

Исследование на эту тему опубликовано в журнале Nature Communications.

У детей, которые храпят во сне, часто наблюдаются трудности с обучением. Они невнимательны, кроме того, таким детям сложно контролировать свои негативные эмоции.

"Эти изменения мозга похожи на те, которые наблюдают у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. У таких детей также часто фиксируют потерю когнитивного контроля, связанную с деструктивным поведением", — говорит автор исследования Амаля Исайя.

Это связано с тем, что из-за храпа мозг не получает достаточное количество кислорода, вследствие чего серое вещество в отвечающих за когнитивные навыки лобных областях становится тоньше обычного.

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