Хлорированная вода в бассейне убивает COVID-19 за 30 секунд

Хлорированная вода в бассейна способна практически мгновенно инактивировать коронавирус, утверждают вирусологи из лондонского Имперского колледжа (Imperial College London) из Лондона, сообщает Daily Mail.

Учёные провели эксперимент, который показал, что хлор убивает патоген.

Вирусологи решили сравнить влияние разных концентраций хлора на коронавирус. В результате они пришли к выводу, что заразиться коронавирусной инфекцией во время плавания в бассейне невозможно. Хлорированная вода уничтожает вирус всего за 30 секунд.

При уровне хлора в 1,5 мг на литр и рН в районе 7-7,2 контагиозность COVID-19 снижается больше чем в тысячу раз всего за полминуты.

Таким образом, при более низком показателе рН хлор в бассейне более эффективен.

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