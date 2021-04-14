Некоторые люди постоянно чувствуют себя голодными и по этой причине не могут сбросить лишний вес. Учёные из Лондонского университета наконец-то выяснили, почему это происходит.
Всё дело в "провалах" уровня сахара. У некоторых людей показатель сахара снижается постепенно, а у других спустя 2-4 часа после максимального значения происходит резкий провал.
Из-за этого человеку очень хочется есть, поэтому он употребляет больше калорий и в результате набирает лишний вес.
Прямой зависимости от возраста или других параметров не было выявлено. Но "провалы" больше характерны для мужчин, чем для женщин.
Ранее врачи перечислили признаки высокого уровня сахара в крови.
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