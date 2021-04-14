На Кубани при строительстве дороги нашли клад

На месте строительства трассы на Кубани обнаружили античные медные монеты, сообщает пресс-служба вице-губернатора Краснодарского края.

По мнению историков, найденные монеты были отчеканены на территории Боспорского царства в период процветания Древней Греции. Артефакты датированы первой половиной II века нашей эры.

Клад из 20 монет был спрятан в керамическом сосуде на глубине около полуметра. Рядом со спрятанными деньгами обнаружили ещё 38 монет, которые просто лежали в земле.

Изучением находки занялись историки и нумизматы. Специалисты намерены выяснить точную дату их изготовления и установить, как они здесь оказались. После того, как завершится исследование, артефакты будут переданы в Государственный музейный фонд.

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