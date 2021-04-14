В США создали фильтр очистки воды из ветки сосны

В США из обычной древесины создали фильтр для очистки воды, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Nature communications.

Проблема дефицита питьевой воды очень актуальна для развивающихся стран. По данным ООН, из-за болезней, вызванных отсутствием доступа к качественной питьевой воде, в мире каждый год умирают 2,2 млн человек.

Современные технологии очистки воды рассчитаны на относительно небольшие объёмы. Кипячение приводит к большому расходу топлива, а мембранные фильтры стоят очень дорого.

Учёные из Массачусетского технологического института нашли решение данной проблемы. Для очистки воды они предложили использовать ксилему — молодую древесину, которая находится непосредственно под корой деревьев. Такой фильтр очищает воду от 99% бактерий.

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