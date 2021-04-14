Позвоночные, обитающие сейчас на суше, раньше населяли водные пространства. Но потом они освоили свободные участки земли, образовавшиеся в период формирования нашей планеты.
Китайские учёные назвали причину, которая сподвигла представителей древней фауны 385 млн лет назад переселиться в новую для них стихию, сообщает replyua. net.
Они исследовали геномы веслоносцев, панцирных щук и африканских двоякодышащих рыб, что позволило им понять процесс эволюции данных видов.
Первая фаза позволила водным существам начать дышать кислородом.
На втором этапе у них появились новые гены, благодаря чему значительно улучшились дыхательные возможности. Кроме того, на данной стадии могли появиться и целые элементы у лопастепёрых рыб.
Заключительный этап генетических метаморфоз позволил существам окончательно переселиться из воды на сушу.
Китайские учёные считают, что по этому же принципу процесс эволюции развивался и у других видов позвоночных, благодаря чему они смогли выйти из воды на сушу.
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