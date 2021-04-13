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Стирать не надо: в Петербурге создали самоочищающуюся ткань

Наука » Технологии

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна создали уникальную ткань, особенность которой в том, что она может самоочищаться под дождём и лучами солнца.

Стирать не надо: в Петербурге создали самоочищающуюся ткань

Как сообщает "Регион online", разработка уже вызвала интерес у турецких производителей автомобилей.

В чём секрет изделия?

Перед пошивом ткань обрабатывают специальным составом, благодаря чему она способна самоочищаться.

Когда изделие находится под дождём или под солнцем, из него выходит грязь. Благодаря наночастицам на основе металла такие вещи можно не стирать.

Себестоимость обработки составом ткани колеблется в районе 80 рублей за один квадратный метр. Технологию ещё не тестировали на практике. В настоящее время ведутся переговоры с компанией из Турции, которая заинтересовалась разработкой российских специалистов.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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