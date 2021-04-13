Паутину научились превращать в мелодию

Паутины пауков могут помочь человеку найти общий язык с этими существами, утверждают американские арахнологи.

Чтобы проверить свою гипотезу, учёные, используя технологию объединения лазерного сканирования и методов обработки изображений, превратили паутину в музыку.

Нитям паутины они назначали разные частоты звука, создавая "ноты", фиксировали вибрации сети, возникающие, когда пауки совершали какие-либо действия, например, плели паутину, общались со своими сородичами или посылали самкам сигналы ухаживания.

Музыка паутины

Алгоритм машинного обучения классифицировал звуки в зависимости от вида деятельности пауков. Потом их объединяли в шаблоны, основанные на трёхмерной структуре паутины. Таким образом, получалась мелодия. Общая продолжительность такого музыкального произведения составила чуть более минуты. По мнению учёных, звучит оно довольно жутко.

Специалисты хотят научиться генерировать искусственные сигналы, которые смогут распознавать пауки. Это позволит общаться с ними на одном языке.

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