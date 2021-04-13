Россия разработает детальные карты Луны для высадки космонавтов

В России создадут детальные карты естественного спутника Земли. Они необходимы для безопасной работы оборудования и перемещения космонавтов на Луне, сообщила в интервью ТАСС руководитель Лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Карачевцева.

Чтобы подготовить космонавтов к полёту, необходимы специальные тренажёры с очень точными и подробными снимками. Это поможет космонавтам адаптироваться к внешнему виду и особенностям поверхности Луны, что позволит легче ориентироваться после высадки.

Основной источник информации о поверхности Луны — это цифровые модели рельефа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Луну хотят отправить спутник-ковчег с копиями всего живого на Земле.

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