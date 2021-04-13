В Китае обнаружили динозавра с противопоставленным пальцем

Международная группа палеонтологов обнаружила на территории Китая новый вид птерозавра юрского периода. Это птерозавр-дарвино-крылое животное, размах крыльев которого составляет порядка 85 см. Любопытно то, что образец сохранился до нашего времени с противоположным пальцем на обеих лапах.

Научная работа опубликована в издании Current Biology.

Новый вид получил название "antipollicatus", что в переводе с древнегреческого означает "противоположный большой палец".

В основном противоположный палец характерен для млекопитающих (в частности, приматов) и некоторых древесных лягушек, среди рептилий он встречается очень редко.

Данное открытие добавляет к списку тот факт, что K. antipollicatus, также развили противоположный большой палец.

Исследование конечности нового вида динозавра показало, что древняя рептилия могла использовать свою руку для захвата, что помогло ей приспособиться к жизни на деревьях.

Ранее палеонтологи обнаружили в США скелет динозавра с одним когтем на лапах.

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