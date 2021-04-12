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Опыляемые колибри растения эволюционирую быстрее

Наука

Обыкновенная наперстянка, завезённая на территорию Америки, быстро эволюционировала и изменила длину цветка благодаря новым опылителям — колибри, сообщает "ГЛАС. RU".

Данное растение произрастает в Европе, его родные опылители — шмели.

Биологи сравнили опыляемые шмелями наперстянки в Великобритании с наперстянками, завезёнными на территорию Коста-Рики и Колумбии около 200 лет назад и опыляемыми шмелями и колибри.

Оказалось, что в популяциях в Северной и Южной Америке проксимальные трубки венчика были на 13-26% больше.

В этой части цветка содержится нектар. Из-за их формы эти цветы могут опылять только насекомые с длинным ротовым аппаратом, которым, в частности, обладают длинноязычные шмели.

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Насекомое - Колибри красиво опыляет цветы
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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