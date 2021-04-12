Учёные разработали механическую модель, с помощью которой им удалось понять изучить принципы работы усов животных.
Животные изучают мир с помощью сенсоров, спрятанных у основания уса, поэтому учёным сложно их исследовать. Чтобы всё-таки это сделать, специалисты создали из крысиных усов уникальную модель. С её помощью учёные выяснили, как усы адаптируются к исследованию пространства.
Оказалось, что при прикосновении основание усов приобретает форму буквы "S" и оказывает воздействие на нервные клетки. Затем в головной мозг поступает сигнал о предмете исследования. Данный принцип исследования применим ко всем животным.
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