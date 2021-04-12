Барселона может открыться для россиян в конце лета

Барселона готовится к приёму россиян в конце лета — начале осени, если ЕС введёт цифровые "коронавирусные паспорта" и признает аналогичные документы с третьими странами, сообщает РИА "Новости".

Россияне ждут, когда можно будет поехать в испанскую столицу, и бронируют поездки на лето.

Барселона находится на 15-м месте в мире и на первом в Испании в поисках брони объектов размещения, отметила директор туристического консорциума Барселоны Мариан Муро.

Проведение вакцинации населения и введение вышеназванных документов вселяют надежду на то, что ситуация в сфере туризма улучшится.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам разрешили находиться в Черногории без визы до 90 дней.

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