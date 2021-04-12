Найденные в янтаре моллюски возрастом 100 млн лет были пресноводными

Биологи из США обратились к российским коллегам с просьбой определить среду обитания древних моллюсков, обнаруженных в окаменевшей смоле на севере Мьянмы.

Специалисты Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН успешно справились с этой задачей. Научная работа опубликована в издании Scientific Reports.

Учёные полагают, что моллюски оказались в смоле 100 млн лет назад. Ранее считалось, что среда обитания моллюсков-бурильщиков — это море. Но исследование российских биологов показало, что это не так.

Им удалось выявить параллели между древним бурильщиком, найденном в янтаре и современным пресноводным видом, обитающим в Мьянме. Вывод российских биологов поддерживают и другие находки, сделанные на территории этого же государства. Так, в янтаре также удалось найти стрекоз, комаров и падёнок.

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