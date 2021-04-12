В Корее создали светочувствительную нервную систему

Разработанная южнокорейскими учёными нервная система способна воссоздавать реакции человека и выполнять разные задачи. Данное изобретение может быть использовано для конструирования сложных роботов или протезов.

Учёные выяснили, что люди, столкнувшиеся с внешними раздражителями, например, светом или теплом, реагируют достаточно быстро. Но сознательные реакции необходимо отрабатывать.

Искусственная нервная система включает в себя фотодиод и транзистор. Фотодиод преобразует свет в специальный электрический сигнал, который через транзистор, передаётся искусственной нейронной цепи. Она принимает сигнал и посылает команду руке робота.

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